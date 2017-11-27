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ŞIRNAK

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı imha edildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kontrollü infilak ettirildi.

Haber MerkeziAA
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kontrollü infilak ettirildi.
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kontrollü infilak ettirildi.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde, PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, kontrollü infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kumçatı beldesine bağlı Kocağıl bölgesinde, yol kenarına terör örgütü PKK mensuplarınca el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede, biri mutfak tüpüne, diğeri güğüm içerisine 70 kilogram TNT kullanılarak tuzaklanmış uzaktan kontrollü el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü imha edildi.

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