Sivas'ta buzlanmanın etkisiyle 20 araç zincirleme kaza yaptı

Sivas’ta buzlanan yollarda birçok zincirleme kaza meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle köprü ve kavşaklarda buzlanma meydana geldi.

Buzlanmanın ardından kayganlaşan yollar çok sayıda zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivas-Ankara-Erzincan Çevreyolu üzerinde bulunan terminal üst kavşağında meydana gelen kazada 20 araç birbirine girdi.

Trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı

Tuzlama çalışmasının da olmadığı yola hızlı giren bazı araçlar buzlanan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabilirken bazı araçlar da refüje çıktı. 20 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

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Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri hız yapan sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Trafik polislerinin tüm uyarılarına rağmen bazı sürücüler kayan yolda araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Bazı sürücülerde kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.

Zincirleme kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken polis ekipleri çevre yolunu bir süre trafiğe kapattı.