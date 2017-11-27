Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 2 tutuklama Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla Ardahan'da 5 zanlıyı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlıdan 2'si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 19:36 AA