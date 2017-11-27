Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 2 tutuklama

Ardahan'da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen çıkarılan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen 5 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
"Terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı'na hakaret"
Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Z.K. ve Ö.T, "Terör örgütü propagandası yapma ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.
Diğer 3 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.