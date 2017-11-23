Suça geçit yok

Söz konusu verilere göre, Türkiye’de son bir yılda 2 milyon 459 bin 256 suç işlendi.

Söz konusu verilere göre, Türkiye’de son bir yılda 2 milyon 459 bin 256 suç işlendi. Bu suçların yüzde 87’sini oluşturan kasten öldürme, yaralama, kapkaç, hırsızlık ve yağma gibi asayiş olayları ilk sırayı aldı.

2.5 MİLYON SUÇ İŞLENDİ

Asayiş suçlarını yüzde 4,5’i narkotik (uyuşturucu madde ve kaçakçılığı) yüzde 3,7 ile siber suçlar, yüzde 2,2 ile kaçakçılık ve organize suçlar (parada sahtecilik ve organize dolandırıcılık), yüzde 1,3 terör suçları ve yüzde 0,32 ise göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti takip etti. Söz konusu 2,5 milyon olayın yüzde 77’si çözülürken, yüzde 23’ünün ise soruşturması devam ediyor.