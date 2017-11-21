"Süper NATO’cular bugünlerde ne yapıyor acaba?"

NATO’cular diye bir kavram var biliyorsunuz… Süper NATO diye de. Türkiye’deki tüm askeri darbelerin de aslında Amerika ve NATO tarafında yapıldığına ilişkin kanaatlerimiz de. NATO’cular dediğimizde Batılı kafaya sahip ve aynı zamanda Türkiye içerisinde operasyon yapabilen askeri bürokrasinin de içinde olduğu vesayeti kabul etmiş bir kanadı kastederiz. Süper NATO dediğimizdeyse kontrgerillayı da kontrol eden darbeci ana karargahı. NATO’nun Türkiye’ye yönelik son “düşmanlığı”nı görünce biraz hatırlatmalarda bulunmak gerektiğine inandım.

27 Mayıs 1960 darbesini yapanların ilk açıklamasından bir cümle, “Bütün ittifak ve taahhütlerimize sadığız. NATO’ya inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO’ya bağlıyız.” İlginç öyle değil mi?

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