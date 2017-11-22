"Suudilere yeni dönemde biçilen rolün çerçevesi"

Merkezinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid-i Haram, müteveffa Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından 2011’de başlatılan dev bir projeyle, üçüncü kez genişletildi. Çevredeki yüzlerce binanın istimlak edilerek yıkılması suretiyle açılan alanda, mescidin kapasitesini 1 milyon 200 bin insanın aynı anda namaz kılabileceği şekilde büyüten bir yapılar silsilesi inşa edildi. Aynı zamanda Mescid-i Haram’ın etrafına onlarca yeni lüks otelin yapımını da kapsayan proje çerçevesinde, Ecyad Kalesi’nin yıkılmasıyla oluşturulan bölgeye dev bir saat kulesi-rezidans dikildi. Kurucu Kral Abdulaziz adına vakfedilen binanın bütün kira ve kat satış gelirleri, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin ihtiyaçlarına harcanıyor.

Yaklaşık beş yıl devam eden inşaat çalışmaları, bu dönemde hac ve umre için Mekke’yi ziyaret eden Müslümanlara oldukça zahmetli zamanlar yaşattı. Kâbe’nin etrafındaki tavaf alanının ve Osmanlı döneminden kalma revakların da elden geçirildiği inşaat, planlanandan uzun sürdü ve pahalıya mal oldu. Bu arada meydana gelen vinç kazasında, 100’den fazla Müslümanın Mescid-i Haram içinde vefat etmesi de, inşaat sürecinin acı hatıralarından biri olarak hafızalara kazındı.



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