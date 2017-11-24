TBMM Başkanı Kahraman'dan Mısır için taziye mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mısır'ın Ariş kentinde Ravdah Camisi'nin hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınadı.

Kahraman, saldırı dolayısıyla Mısır Meclis Başkanı'na taziye mesajı gönderdi.

İsmail Kahraman, mesajında, "Mübarek cuma namazını kılan olan masum insanlara karşı bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda kardeşimizin ölümüne yol açan hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Zatıalinize, Mısır halkına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyor ve ahirete irtihal eden Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk halkının Mısır halkının acılarını paylaştığını ve onlarla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Kahraman, Mısır halkına en iyi dileklerini iletti.

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