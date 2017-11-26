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Hava sıcaklığı eksi 19 dereceyi gördü! Kars, Erzurum, Erzincan hava durumu

Termometreler eksi 19 dereceyi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Haber MerkeziAA
​Doğuda hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyi gördü.
​Doğuda hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyi gördü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor.

  • Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içindeki hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan'da ve Kars'ta 6, Erzurum'da 4 santimetre oldu.

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