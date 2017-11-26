Termometreler eksi 19 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor.
- Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.
Gün içindeki hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak.
Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan'da ve Kars'ta 6, Erzurum'da 4 santimetre oldu.