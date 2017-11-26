Termometreler eksi 19 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı görülmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 12, Erzurum'da 12, Ağrı'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içindeki hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Tunceli'de 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum'da 1 derece olacak.

Bölgede kar kalınlıkları ise Ardahan'da ve Kars'ta 6, Erzurum'da 4 santimetre oldu.

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