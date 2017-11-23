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Teröristbaşı için ABD'ye 7 talepname son dakika haberleri

Teröristbaşı için ABD'ye 7 talepname

Adalet Bakanı Gül, teröristbaşı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderildiğini açıkladı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

Adalet Bakanı Gül, teröristbaşı Gülen'in iadesi için ABD'ye 7 talepname gönderildiğini açıkladı. Gül'ün açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Süreç içerisinde terör örgütü elebaşısı (Fetullah Gülen) hakkında ülkemizde yargılanmakta olduğu dosyalardaki deliller ve yakalama kararlarına istinaden, sonuncusu 3 Kasım 2017'de olmak üzere ABD'ye 7 adet iade talepnamesi ve 1 adet geçici tutuklama talebi gönderilmiştir.

Örgüt elebaşının (Fetullah Gülen) kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir.

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