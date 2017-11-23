TSK ile NATO ortak tatbikatı başlıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birlikler ile çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla "Nusret-2017 Davet Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Saros Körfezi'nde yarın başlayacak tatbikat, 3 Aralık'a kadar sürecek.

Tatbikata Türkiye'den altı mayın avlama gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), fırkateyn, karakol gemisi, helikopter, mayın toplama botu, sualtı savunma görev timi, sahil güvenlik botu, AUV Timi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından iki görev uçuşu ve bir C-130 nakliye uçağı katılacak.

Tatbikata ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Türkmenistan'dan toplam 11 gözlemci ve Romanya'dan iki karargah subayı katılım sağlayacak.

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Tatbikat, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Tatbikat kapsamında, 25 Kasım 2017 günü saat 13.30'da TCG Nusret gemisinde basın bilgilendirme brifingi verilecek.

Brifing sonrasında sualtı faaliyetlerine yönelik faaliyet gösteren savunma sanayii firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde (Çanakkale Boğaz Komutanlığı) sergi ve sunum faaliyeti icra edilecek.