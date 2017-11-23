Türkiye ile Macaristan arasında 'savunma işbirliği' anlaşması

Mili Savunma Bakanı Canikli, Macaristanlı mevkidaşı Simicsko ile bakanlıkta bir araya geldi.

Mili Savunma Bakanı Canikli, Macaristanlı mevkidaşı Simicsko ile bakanlıkta bir araya geldi.

Mili Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Macaristan Savunma Bakanı Istvan Simicsko ile görüştü.

Canikli ve Simicsko, Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına Yönelik Anlaşma" ile "Milli Savunma Bakanlığı ile Macaristan Milli Savunma Bakanlığı arasında Savunma İşbirliği Niyet Beyanı"na imza attı.

Daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Canikli, Türkiye ile Macaristan'ın dost iki ülke olduğunu ifade etti.

Canikli, uluslararası platformlarda Türkiye'ye ve Türkiye'nin politikalarına verdiği destekten dolayı Macaristan'a teşekkür ederek, imzalanan anlaşma ve niyet beyanıyla savunma sanayi ile askeri tarih alanında iş birliğinin geliştirileceğini bildirdi.

REKLAM

"İşbirliği artışı söz konusu olacak"

Türkiye ve Macaristan'ın savunma sanayi alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin paylaşılabileceğini belirten Canikli, şunları kaydetti:

"İki dost ve kardeş ülke olarak hem Türkiye'nin hem de Macaristan'ın güçlü bir savunma alt yapısına sahip olmaları son derece önemli. İçinde bulunduğumuz çok dalgalı konjonktürü de dikkate aldığınızda bölgede barışın ve huzurun sağlanması için Türkiye ve Macaristan'ın çok güçlü ordulara ve savunma sistemlerine sahip olması gerektiği ortaya çıkar. Bu konudaki kararlığımızı da karşılıklı olarak ifade ettik, ortaya koyduk. Anlaşmaların imzalanmasından sonra önümüzdeki dönemde iş birliği artışı söz konusu olacak."

Macaristan Savunma Bakanı Simicsko ise tarihi bir anın yaşandığını, dostluğun güçlendirilmesine yönelik anlaşmalar imzaladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Simicsko, Bakan Canikli'ye teşekkür etti.