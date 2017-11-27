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İSPARTA

Isparta haber: Türkiye'de yeni mantar türü bulundu

Türkiye'de yeni mantar türü bulundu

Isparta'da kusma, baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 20 kişinin, Türkiye'de daha önce tespit edilmeyen bir mantar türünden dolayı zehirlendikleri anlaşıldı. SDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Dr. Ömer Faruk Çolak, "Bahsettiğimiz mantarın dünyada beşinci kaydı Türkiye olacak. Nadir görülen bir mantar" dedi.

Haber MerkeziAA

Isparta'da kusma, baş dönmesi gibi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 20 kişinin, Türkiye'de daha önce tespit edilmeyen bir mantar türünden dolayı zehirlendikleri bildirildi.

Gölcük Tabiat Parkı'ndan topladıkları mantarları yiyen 20 kişilik grup farklı şikayetlerle hastanelere başvurdu. Hastaların en son mantar yediğini öğrenen doktorlar, mantar üzerine çalışmalar yapan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Dr. Ömer Faruk Çolak'tan yardım istedi.

Mantarların toplandığı bölgeye giden Çolak, aldığı numuneleri laboratuvarında inceledi. Çolak, mantarın zehirli ''Paralepistopsis amoenolens'' olduğunu belirledi.

Çalışmayla ilgili Çolak, Türkiye'de şimdiye kadar tespit edilen yaklaşık 2 bin 500 mantar türünden 100'e yakınının zehirli olduğunu ifade etti.

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Tespit ettikleri mantar türünün yayılışının ilk Fas'ta sonra Fransa, İtalya ve İspanya'da olduğunu aktaran Çolak, türün daha önce Türkiye'de hiç raporlanmadığını, vatandaşların zehirlenmesiyle mantarın ilk kez Isparta'da tespit edildiğini vurguladı.

"Mantarın dünyada beşinci kaydı Türkiye olacak"

Mantar türünün yeni bir kayıt olarak yakın bir zamanda Türkiye'de yetişen mantarlar arasına alınacağını aktaran Çolak, "Bahsettiğimiz mantarın dünyada beşinci kaydı Türkiye olacak. Nadir görülen bir mantar. Bu tür zehirlenmenin benzeri en son 19'uncu yüzyılda Japonya'da görüldü. Hem zehirlenme sendromu hem de mantar nadir birer örnek." diye konuştu.

Vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri konusunda uyaran Çolak, halk arasında bilinen yanlışlar olduğuna işaret etti.

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"Kaynatarak haşlayarak mantarı yerseniz zehirlemez, kurtların yediği mantar zehirli olmaz" gibi bilgilerin yanlışlığına değinen Çolak, doğada zehirli türlerle yenilebilen türlerin yan yana yetişebildiğini kaydetti.

Grip olduğunu sanmış

Yedikleri mantardan zehirlenen hastalardan Nurettin Karagözoğlu ise ilk defa mantardan zehirlendiği belirtti.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle topladıkları mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanmaya başladığını anlatan Karagözoğlu, "Grip olmaya başladığımı zannettim. İlk belirtiler şiddetli hapşırma, kırgınlık oldu. Sonra ayaklarımda şiddetli ağrılar başladı. Ayaklarım su toplayarak şişti. Doktor arkadaşları aradık, onlardan bilgi almaya çalıştık. Diğer arkadaşlar da hastanelere müracaat ettiler." dedi.

SDÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihat Şengeze de tedavileri süren hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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4 yıldır aradığı mantarı buldu
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4 yıldır aradığı mantarı buldu

Girilmesi yasak: 20 mantar türü sadece burada bulunuyor
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Girilmesi yasak: 20 mantar türü sadece burada bulunuyor

Ülkemizde bulunan yenilebilir mantarlar
FOTOĞRAF14
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İmparator mantarı Güney Avrupa’da en çok sevilen mantarlardan bir tanesi olan ve hatta bilimsel adını (amanita caesarea) Sezar’dan alan gelincik mantarı, turuncu şapkalı ve beyaz sporludur. Türkiye’de Göksü Vadisi, Şile ve Kandıra dolaylarında bulunur. Tadı keskindir ancak oldukça lezzetlidir. Gelincik mantarı ailesinde zararlı yani zehirli mantarlar da yer aldığı için toplarken dikkat edilmesi ve toplandıktan sonra bir uzmana danışılarak tüketilmesi gerekir.
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Bal mantarı Üzerindeki sarı renk nedeniyle bal mantarı olarak adlandırılan mantar, hızlıca yetişebilen ve çoğalabilen bir türdür. İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda görmek mümkündür. Şekil olarak yediğimiz kültür mantarlarına en çok benzeyen türdür. Ancak yüksek oranda tüketimi tavsiye edilmez.
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Biftek mantarı Renk olarak çiğ ete benzeyen ve kesildiğinde gerçekten kırmızı bir renkte sıvı akıtan biftek mantarı yenilebilen en lezzetli mantarlardan bir tanesidir. Çınar ve kestane ağaçlarına tutunan biftek mantarı, Mersin ve çevresinde yetişir. Tadı ekşimtraktır ancak yemeklere lezzet verir.
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Borazan mantarı Diğer mantarlardan koyu rengiyle ayrılan ve korku yaratabilecek olan borazan ya da bilinen adıyla trompet mantarı, hem lezzetli hem de pahalı bir mantardır. Kendi ailesinde zehirli mantarlar olduğu için hangi mantarı topladığınızı ve yediğinizi kontrol etmeniz gerekir. Sebzeli sotelerde kullanılabilir. Türkiye’de Ege bölgesinde rastlanılır.
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Cincile mantarı Bolu ve Karaman yörelerinde kendisini görmeniz mümkün olan cincile mantarı, köknar ve iğne yapraklı ormanlarda yer alır. Özel ve aromatik bir tadı vardır. Oldukça etli bir bir mantar olan cincile mantarının sotesi tercih nedenidir.
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Çam kabara mantarı İsminden de anlaşılacağı gibi çam ormanlarında çam ağaçlarına tutunarak büyüyen bir mantardır. Diğer mantarlara göre çam kabara mantarı yenirken mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir. Çünkü alerjik konular söz konusu olabilir. Bazı bölgelerde kendisine tirmit mantarı da denir ancak renk olarak birbirinden farklılık gösterir. Boyabat yöresinde sıkça görülür.
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İstiridye mantarı Kayın, kavak, istiridye ya da yaprak… Bu isimlerle bilinen istiridye mantarı, yumuşak yüzeylere tutunmayı sever. Nadir ve lezzetli bir mantar olması nedeniyle istiridye mantarı yetiştiriciliği ülkemizde oldukça yaygın bir meslek haline gelmiştir.
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Kıvırcık mantar Saçaklı mantar, çam mantarı ve kedi tırnağı olmak üzere üç farklı türü olan kıvırcık mantar diğer mantar türlerine göre gözle görülür bir şekilde farklıdır. Genellik Akdeniz bölgesinde görülür. Yapısı nedeniyle içinde fazla oranda toz ve toprak biriktirmeye hazırdır bu nedenle yemeklerde kullanmadan önce iyice yıkanması gerekir.
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Kuzu göbeği mantarı Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in kıyı bölgelerinde yetişen kuzu göbeği mantarı, halk arasında höbelen ya da döbelen olarak da bilinir. Şifalı mantar olarak da bilinen kuzu göbeği, yenilebilir mantarlar arasında yer almasına rağmen pişirilmeden yenmemesi gerekir. Ekonomik değeri yüksektir ve Fransız mutfağının da en sevilen mantarlarından bir tanesidir.
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Kükürt mantarı Rengi nedeniyle zehirli mantarlarla karıştırılma riski olan kükürt mantarı aslında lezzetli ve özel bir tada sahiptir. Tavuğa benzeyen tadıyla yemekleri lezzetlendiren kükürt mantarı, karaağaç ve ceviz ağacında sıklıkla görülür. Türkiye’nin sahil kesimlerinde görülür
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Pestik mantarı Çörek mantarı da denilen ve ak, katı ve yumuşak olmak üzere üçe ayrılan pestik mantarı aslında ormanlarımızda gezen en güzel mantarlardan bir tanesidir. Hatta marketlerde satın almak isteseniz yüksek fiyatlarla karşılaşır, bu mantarın İtalyanlara ait olduğunu düşünürsünüz. Çünkü pestik mantarı herkesin havalı ismiyle bildiği porcini mantarıdır. Batı Karadeniz bölgesinde bulunur ve orada ayı mantarı adını da alır.
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Sığır dili mantarı Çiğ haliyle yenilebilecek şekilde olmayan ancak pişirildikten sonra lezzet bombası haline gelen sığır dili mantarı, kayın, meşe, palamut, köknar ağaçlarına tutunurlar. Turuncu sığır olarak da bilinen kardeş türü mevcuttur. Yoğunlukla Karadeniz bölgesinde görülür.
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Şitake mantarı Uzak Doğu ülkelerinin en bilinen ve sevilen mantarı olan şitake mantarı aslında Türkiye’de de rastlayabileceğimiz bir mantar türü. Türkiye’de kara orman mantarı olarak da bilinir. Dünyanın en pahalı mantarlarından bir tanesidir. Trüf mantarları gibi yüksek fiyatlarla satılır. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilir.
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Tirmit mantarı Gençken sarı olan olgunlaştıkça ise kırmızı renge dönen tirmit mantarı halk arasında geyik mantarı olarak da bilinir. Karadeniz bölgesinde yoğunluklu olarak görülür. Pişirilmesi kolay ve lezzetli bir mantardır. Tuzlu ve baharatlı olarak pişirildiğinde yemeklerin yanına servis edebileceğiniz iyi bir ara sıcak olacaktır.
Ülkemizde bulunan yenilebilir mantarlar
Türkiye'nin ormanlarından çıkan ve kültür mantarından çok daha fazlasını ifade eden yenilebilir mantarlar bulunuyor. Bu mantarlar yalnız yörelere göre farklı isimlerle anılabiliyor.
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