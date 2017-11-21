Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, 15 Kasım 2017 tarihinde, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi kırsalındaki Kuzey Tepeleri Çepi Komu bölgesinde başlatılan operasyon sürüyor. Hava destekli yürütülen operasyonda, 2’si güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada, 3’ü hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yürütülüyor.

HALKTAN ZORLA PARA TOPLAMIŞ

Bu teröristlerden kimliği belirlenen “Piro” kod adlı Mehmet Salih Güvercin’in İçişleri Bakanlığının “Aranan Teröristler Listesi”nin turuncu kategorisinde yer aldığı belirtildi. PKK’nın sözde “Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu” olduğu anlaşılan Güvercin’in, 2014-2015 yıllarında, Muş’un Malazgirt ilçesinden Kars’ın Kağızman ilçesine kadar olan bölgede vatandaşları terör örgütü adına sözde “adalet komisyonu” altında yargılayıp sözde “vergilendirme” adıyla zorla para topladığı öğrenildi.

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GRİ LİSTEDEN AMED REDUR ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan; Hatay’ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan “Amed Redur” kod adlı M.E.A. diğerinin ise “Baran Zilan” kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu ifade edildi.