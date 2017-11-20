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İSTANBUL

İstanbul'da uçaklar beşik gibi sallandı: 6 uçak pisti pas geçti

Uçaklar beşik gibi sallandı: 6 uçak pisti pas geçti

İstanbul'da etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inen ve kalkan uçaklar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçaklar gökyüzünde beşik gibi sallandı. Rüzgarın etkisiyle THY'nin 6 uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Haber MerkeziIHA
Şiddetli rüzgardan uçağı pilotları zor anlar yaşadı.
Şiddetli rüzgardan uçağı pilotları zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sağanak yağmurla birlikte etkisini gösteren şiddetli rüzgar uçak seferlerini de olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inen ve kalkan uçaklar zor anlar yaşarken pistlerin yönü değiştirildi.

6 uçak pisti pas geçti

Rüzgarın etkisiyle Türk Hava Yollarının 6 uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. İniş ve kalkışlarda yaşanan sorunlar nedeniyle seferlerde ortalama 10-15 dk gecikmeler yaşanırken, Türk Hava Yollarının rüzgar nedeniyle pas geçen 6 uçağı ikinci denemelerinde sorunsuz bir şekilde indi.

Pisti pas geçen uçaklar ikinci denemede sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Öte yandan, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçakların gökyüzünde beşik gibi sallandığı görüldü.

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Şiddetli rüzgardan uçakları beşik gibi sallandı
OYNAT00:00
Şiddetli rüzgardan uçakları beşik gibi sallandı
İstanbul'da etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inen ve kalkan uçaklar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçaklar gökyüzünde adeta beşik gibi sallandı.
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