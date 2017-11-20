İstanbul'da uçaklar beşik gibi sallandı: 6 uçak pisti pas geçti Uçaklar beşik gibi sallandı: 6 uçak pisti pas geçti İstanbul'da etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inen ve kalkan uçaklar zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle uçaklar gökyüzünde beşik gibi sallandı. Rüzgarın etkisiyle THY'nin 6 uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi 20 Kasım 2017, 15:31 IHA