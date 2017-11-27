Van'da PKK gösterisine polis müdahale etti

Van'da izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarına polis müdahale etti.
İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Sürmeli Sokağı'nda bir grup terör örgütü yandaşı, yola barikat kurarak ateş yaktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. "Dağılın" uyarısında bulunan polis ekiplerine terör örgütü yandaşları molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı.
Polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği grup, ara sokaklara dağılarak kaçtı.
Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.