Vatan millet sevgisini öğretin

Başbakan Binali Yıldırım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Konuşmasına, ülkenin her köşesinde birer eğitim neferi olarak görev yapan öğretmenleri tebrik ederek başlayan Yıldırım, ülkeye nice değer kazandıran emekli öğretmenlere de saygılarını iletti. Van depreminde hayatını kaybeden 75 öğretmen ile eğitim şehitlerini rahmetle yad eden Yıldırım, programa katılan 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının isimlerini de tek tek okudu.

SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Öğretmenlerin, Türkiye’nin geleceği olduğunu söyleyen Yıldırım, Yazar Nuri Pakdil’in, "Türkiye’nin bir adı da umuttur. Türkiye yeryüzünün umududur, insanlığın umududur" sözlerini hatırlattı. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin, öncelikle eğitim konusundaki sorunların çözülmesi ve bu alanda yapısal dönüşümlerin sağlamasıyla gerçekleşeceğini belirten Yıldırım, bu konuda hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Eğitimde teknolojiyi kullanmak için hayata geçirilen Fatih Projesi ile 65 bin civarındaki okulun her bir sınıfına akıllı etkileşimli tahtalar yerleştirildiğini belirten Yıldırım, 1,5 milyondan fazla tablet bilgisayarın da dağıtımına başladıklarını söyledi. 1 milyonun üzerinde öğretmenin görevde olduğunu hatırlatan Yıldırım şöyle devam etti: "Buraya nereden geldik? 500 binden. Bir milyonun üzerine çıktık. Geçen 15 yılda, bizim iktidar dönemimizde 584 bin 288 yeni öğretmen ataması yaptık, eğitim camiamıza kazandırdık. Ayrıca yine bu dönemde 4 bin 522 engelli kardeşimizin de öğretmen mesleğine atamasını yaptık. Bu rakam 2002 öncesi bin 668’di. Önümüzdeki sene içinde de yine 500 civarında engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz."

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VATAN BAYRAK SEVGİSİ AŞILAYIN

Tüm öğretmenlerin görevlerini sevgiyle, aşkla, fedakarlıkla yaptığını bildiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle bitirdi: "Sizlerden tek talebimiz, beklentimiz, mutlaka yavrularımıza, öğrencilerimize gelecek umudu, gelecek heyecanı aşılayın. Öğrencilerimize mutlaka vatan, millet, bayrak sevgisini aşılamayı ihmal etmeyin. En büyük belamız, terörle mücadelenin ilacı da birliğimizin, beraberliğimizin, toprak bütünlüğümüzün küçük yaşta gençlerimizin zihnine ilmek ilmek işlenmesidir, dokunmasıdır. Mutlaka sabrı öğretin."