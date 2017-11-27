"Verilen silahlar toplanmalı"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Trump’ın sözlerine ilişkin, “Verilen silahların toplanması lazım” dedi. Bozdağ, Rıza Sarraf Davası ile ilgili "ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi?" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin PYD/PKK endeksli Suriye politikasının değişeceğine ilişkin kritik mesaj vermişti. Twitter’da “6 trilyon dolara ve hayatlara mal olan bir hata. Oraya girmemeliydik” diye yazan Trump, Ortadoğu barışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini yazmıştı. Trump kısa süre sonra Erdoğan’ı arayıp artık PYD/PKK'ya silah vermeyeceklerini söylemişti.

Başbakan'dan Trump'ın sözlerine cevap

Basın mensuplarının, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesi yaptığı, bunun ardından da ABD’nin artık YPG, PYD’ye silah vermeyeceğinin açıklandığına” ilişkin soruları üzerine Yıldırım, şunları söyledi: “Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok. Zaten başından beri biz orada DEAŞ terör örgütüyle mücadele için PKK’nın kuzenleri, yeğenleri olan PYD ve YPG ile bir olup bunlara karşı mücadele etmenin doğru bir seçim olmadığını hep söyledik. Dostumuz ve müttefikimiz ABD, her defasında bize bunun bir tercih değil, mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre öyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmelerini bekliyoruz.”

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Erdoğan ile Trump görüşmesinden yansıyan fotoğraf.

Dikkat çeken fotoğraf paylaşılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme anına ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, telefon görüşmesinin gerçekleştiği sırada çekilen fotoğraf da yer aldı. Fotoğrafta, Erdoğan’ın, görüşmeyi Külliye'deki çalışma odasında gerçekleştirdiği görüldü. Erdoğan, görüşme sırasında masasında bulunan dokümanları dikkatlice inceledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Başdanışman Hamdi Kılıç da fotoğrafta yer aldı. Çalışma odasında bulunan Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay’ın sancağı dikkati çekti.

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