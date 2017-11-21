Yolları kar kapladı araçlar kenara çekti

Bazı araçlar kayarken bazı araç sahipleri de yol kenarına araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı.

Kar yağışı etkili oluyor. İstanbul Ankara arasında en önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı Bakacak ve Karanlık dere mevkiinde kar yağışı etkili olurken karayolları ekipleri yolu açık tutmak için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yolu tedbirsiz çıkanlar zorlandı

Meteorolojinin günler öncesinden duyurmasına rağmen kar lastiği takmayanlar trafikte zorlandı. Bazı araçlar kayarken bazı araç sahipleri de yol kenarına araçlarını çekerek beklemek zorunda kaldı. Yetkililer araç sürücülerini kar lastiği takmaları ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi.

GÜNDEM İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler kesimiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Kaynaşlı, Dipsizgöl, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde etkili oluyor.

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Karayolları ekipleri de güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimleri olan Topuk, Güzeldere ve Kardüz yaylalarında da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÜNDEM Çanakkale'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Sungurlu'da kar kaza yaptırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun kayganlaşmasından dolayı kontrolünü kaybeden bayan sürücünün kullandığı otomobil orta refüje devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan bayan sürücünün kullandığı 06 Z 4775 plakalı otomobil, yolun kayganlaşmasından dolayı kontrolünü kaybederek orta refüje devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.