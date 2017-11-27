'YSK daha nitelikli bir hale kavuşturulacaktır'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK, bugüne kadar bağımsız hareket ederek, şaibesiz ve dürüst seçimler icra etmiştir. Bu kanunla birlikte de bu durum daha nitelikli bir hale kavuşacaktır." dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Komisyon, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifini, alt komisyon metni üzerinden görüştü.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, alt komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, alt komisyonda bazı maddelerin çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ise teklifin zamanlamasının kendisi için manidar olduğunu belirterek, "Seçim 2019'da yapılacak. Neden apar topar şimdiden getirildi? Bunu merak ediyorum." dedi.

REKLAM

YSK'da 10 yıldır bazı kadroların boş olduğuna işaret eden Aldan, "Bu teklifin getirilmesinin amacı, mevcut ilçe seçim müdürlerinin tasfiyesidir. Siz bu müdürleri Ankara'dan Beytüşşebap'a gönderirseniz, o insanlar emekliliğini ister. Yeni gelen müdürler, işi bilmemeleri nedeniyle yetersiz kalabilecekler ve bu yönde kararlar alabilecekler. Bir yıllık hakim ve savcı oranı, toplamın neredeyse yüzde 40'ı oranındadır. Yeni müdürleri atadığınız zaman büyük bir kaos olacaktır ve bu da yeni şaibelere neden olabilecektir." diye konuştu.

"YSK önemli misyon üstlenecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alt komisyonun çok verimli bir çalışma yaptığını, demokratik rejimlerin temelinin serbest seçimlere dayandığını belirterek, şöyle konuştu:

REKLAM

"Türkiye'de seçimlerin çok dürüstçe yapılması ve seçim hukukunun yerleşik içtihatlarının olması, demokrasi adına sevindirici bir durumdur. Millet iradesinin üstünlüğü, seçimlerin saygın, tarafsız ve bağımsız kurullarca, onların gözetiminde, denetiminde, hakemliğinde yapılmasını gerektirmektedir. Türkiye'de de YSK bu hakemliği, anayasal çerçeve içerisinde milletimiz adına yapmaktadır ve bugüne kadar da bağımsız hareket ederek, şaibesiz ve dürüst seçimler icra etmiştir. Bu kanunla birlikte de bu durum daha nitelikli bir hale kavuşacaktır. Cumhurbaşkanının milletimiz tarafından seçilecek olması, milletvekili sayısının artması, yurt dışında vatandaşlarımızın oy kullanması gibi sebepler, YSK'nın daha nitelikli bir personel ve kurumsal yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyordu. Bu teklif çok yerindedir. YSK'nın bu teklifle birlikte, önümüzdeki seçimlerde ve bundan sonraki seçimlerde, demokrasinin kazanımı adına çok önemli bir misyon üstleneceğini ifade etmek isterim."

REKLAM

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, teklifin 3. maddesinde yer alan, "Kurul görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır" cümlesine "tarafsızdır" ibaresinin de eklenmesini öngören önergesi, oybirliği ile kabul edildi.

Teklifin komisyondaki görüşmeleri devam ediyor.