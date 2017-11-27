YSK'ya 715 personel alınacak

TBMM'de bu hafta içinde önemli vergi düzenlemeleri bulunan torba yasanın tümü oylanırken, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) teşkilat yapısında değişiklik öngören teklif görüşülecek.

Genel Kurul'da yarın maddeleri geçen hafta kabul edilen ve kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen 127 maddelik "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın" tümünün oylaması yapılacak.

Torba tasarının kabulünün ardından ise görev süreleri dolan Meclis'teki 18 ihtisas komisyonunun üye ve başkanları belirlenecek.

Genel Kurul haftanın kalanında da AKP'nin geçen hafta sunduğu ve en son komisyonda ele alınan "YSK'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi" ele alınacak.

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Hükümetin YSK'nın teşkilat yapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirten teklif geçen Cuma günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınmış, muhalefetin bazı maddelerde değişiklik istemesi üzerine alt komisyon kurulmuştu.

Anayasa Komisyonu'nun bugün toplanarak teklife ilişkin alt komisyon raporunu görüşecek. Teklifin Çarşamba gününden itibaren de Genel Kurul'da ele alınmaya başlanması bekleniyor.

Teklife göre, Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız olacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremeyecek. Şimdiki gibi yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşacak olan YSK üyelerinin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek. Üyelerin görev süresi altı yıl olacak. Başkan ve başkanvekili, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilecek.

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YSK kararları aleyhine başka hiçbir merciye başvurulamayacak.

Mevcut YSK Başkanı, başkanvekili ve üyeleri, kalan görev sürelerini tamamlayacak. 2016 yılındaki yenileme seçimiyle seçilen üyelerin yerine 2022 ocak ayında yenileme seçimi yapılacak.

Ayrıca YSK merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına 490 olmak üzere toplam 715 personel alımı yapılacak.