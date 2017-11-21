Hırsızlık sorularıyla hakim olduktan sonra yakalanmamak için ismini değiştiren Ramazan Faruk Güzel şimdi de kaçtığı İsveç’te algı operasyonuna soyundu. 2012 hakimlik sınav sorularının çalınmasına ilişkin açılan davanın sanıkları arasında yer alan firari Güzel, FETÖ’nün kanallarında utanmadan “hakimlik” titrini kullanarak siyasi otoriteden gelen talimatları yerine getirmediği için ihraç edildiği yalanını söylüyor. 6 Mayıs 2012 yapılan avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı ile ilgili soruşturmanın, yeniden açılması üzerine FETÖ’nün hakimlik sorularını mensuplarına sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine HSK, örgütün soruları verdiğini tespit ettiği hakim ve savcıların mesleğe kabul kararını kaldırmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu sınavla ilgili 82 şüpheli hakkında dava açmıştı.

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SINAV SONRASI İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmada önemli bir ayrıntı ortaya çıkarılmıştı. Ramazan Kerpeten isimli bir hakimin de sınav şüphelisi olduğu tespit edildi. Sınava Konya’dan başvurduğu belirlenen Kerpeten, sınavda sorulan 140 sorudan 119’unu doğru cevaplayıp 100 puan üzerinden 85.900 puan aldı. Ancak bu isimde bir hakime ulaşılamadı. Yapılan detaylı inceleme sonucu bu hakimin şaibeli sınav sonrası ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Söz konusu sınavın ardından mesleğe kabulü gerçekleşen Ramazan Kerpeten’in, 16 Eylül 2013 tarihinde Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda “Ramazan Faruk Güzel” ismini aldığı belirlendi. Hala Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen söz konusu sınava ilişkin davanın sanıkları arasında Güzel de yer alıyor.

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HIRSIZLIKLA ALDIĞI TİTRİ KULLANIYOR

İsveç’te lüks hayat süren kaçak FETÖ’cü Güzel şimdi de algı operasyonu için sahneye çıktı. FETÖ’cülere şifreli 1 doları dağıtan firari Erkam Tufan Aytav’ın programında mağduriyet kılıfı altında insanlarla dalga geçen soru hırsızı, “Ramazan Faruk Güzel” ismiyle yayına çıkıyor ve soru çalarak aldığı “hakimlik” titrini kullanıyor. Türkiye’de hakim olmanın zor olduğunu iddia eden Güzel, siyasi otoriteden gelen talimatları yerine getirmediği için ihraç edildiği yalanını söylemesi ise pes dedirtti.

GÜNDEM Telefon sinyali ele verdi