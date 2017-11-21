Zarrab davası Türkiye’ye kumpas

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. İki saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı:

Reza Zarrab Davası Türkiye’ye dönük açık bir kumpastır. Siyasi bir davadır, hukuki dayanaktan yoksundur. 17-25 Aralık sürecinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün asker, polis ve yargı içerisindeki mensupları eliyle giriştiği ancak başaramadığı hukuk darbe teşebbüsünün ABD’de, ABD yargısı eliyle tekrarlanmasından başka bir şey değildir.

HEDEF TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dosyadaki delillerin hiçbirisi hukuki delil değil. Kanuna aykırı olan hiçbir şey, hiçbir adalet mekanizmasında delil olarak kullanılamaz. Olmayan belgeler üzerinden ellerinde varmış gibi yargılama yapıyorlar. Türkiye’nin İran ile ekonomik ilişkilerine, Rusya ile olan ilişkilerine ve başka ülkelerle olan ekonomik ilişkilerine zarar vermeyi hedeflediği de çok açıktır.

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SANIKLAR REHİN TUTULUYOR

Bu dava çok net olarak söylüyoruz, siyasidir, hukuki dayanaktan yoksundur, Türkiye’ye karşı bir kumpas davasıdır. Yargılama yapanlar, davanın sanıkları üzerinde çok net bir şekilde baskı uygulamaktadırlar. Onlar, rehin durumda adeta orada. Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini, kurumlarını suçlayan ve Türkiye’nin aleyhinde karar çıkmasına yardımcı olacak iftiralarda bulunmaya zorluyorlar.

HER YOLU DENEDİLER

Bu, Türkiye’ye dönük yeni bir kumpastır. 15 Temmuz’da başarılamayan veya başka yollarla, siyasi adımlarla, hukuksal yollarla, gayri hukuki yollarla başarılamayanlar şimdi ekonomik birtakım yaptırımlar suretiyle Türkiye’ye dönük yeni kumpaslarla karşı karşıya olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Bu dava Türkiye’ye, çok net, kumpas davasıdır.

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Olayın üstü örtülmemeli

Bozdağ, NATO tatbikatındaki “Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı” skandalıyla ilgili olarak, “Bu, NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Kabul edilemez bir durumdur, açık bir had bilmezliktir. Sadece iki kişiyle alakalı işlem yapılması, görevlerine son verilmesi, bu olayın tamamen enine boyuna araştırıldığı ve her yönünün aydınlatıldığı anlamına gelmez. Onun için orada görevli üst amirler, komutanlar kimse, onlarla ilgili de işlem yapılmasını ve onların sorumluluklarının olup olmadığının da açık şekilde tespit edilmesini, gereğinin yapılmasını biz Türkiye olarak bekliyoruz. Bu işin üzerinin örtülmemesi, örttürülmemesi gerektiğini de çok net şekilde ifade ediyoruz” dedi.

İki KHK geliyor

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Bozdağ, yeni kanun hükmünde kararnamenin ne zaman yayınlanacağına ilişkin soruya, “Yeni kanun hükmünde kararname ile ilgili çalışmalar değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yeni kanun hükmünde kararname çıkacaktır. Hem tedbir hem de düzenleme kararnamesi olmak üzere iki ayrı kanun hümünde kararnameyi önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Muhtevasını yayınlandığında görürsünüz. Şimdiden onun detaylarını burada vermek istemem” karşılığını verdi.