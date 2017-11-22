Zarrab’da BAE parmağı

ABD’nin Rıza Zarrab kumpasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) parmağının olduğu ortaya çıktı. Hazırlanan ek iddianame, BAE’nin Al Nafees Exchange isimli şirket üzerinden yapılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri ABD’ye servis ettiğini ortaya koydu.

BAE MENŞEİLİ

Savcı Joon H. Kim tarafından İranlı iş adamı Rıza Zarrab hakkında hazırlanan ek iddianame yeni bir skandalı ortaya çıkardı. 56 sayfalık iddianamede, FETÖ’nün 17-25 Aralık ile beceremediği Zarrab kumpasını kendi yargısıyla kurgulayan ABD’nin işbirlikçilerini ele verdi. İddianamede, Zarrab’ın para transferleri yaptığı şirketleriyle ilgili bilgiler de yer alırken, bunların arasında en dikkat çekeni ‘Al Nafees Exchange’ isimli şirket. BAE menşeili şirket üzerinden yapılan işlemlerin ayrıntılı olarak iddianamede yer alması dikkat çekti.

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FETÖ’NÜN GÖREVİNİ DEVRALDILAR

İddianamede, yer verilen işlemlerin önemli bir kısmının 2015 ve 2016 yıllarına ait olması ise dikkat çekici bulundu. Bu durum, FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimlerine kadar takibini yaptığı Zarrab’ın bu tarihten sonra BAE eliyle takibe alındığını ortaya koydu. Bu da BEA’nin iddianameye konulan belgelerin BAE eliyle servis edildiğini itiraf eder nitelikte.

KUMPASLA DİZAYN ÇABASI

FETÖ eliyle Türkiye’de yapılanmak istenen 15 Temmuz darbe girişiminin finans ayağını oluşturduğu iddia edilen BAE, Katar’ın siyasi ablukaya alındığı Körfez krizinde başı çekmişti. BAE’nin ayrıca Filistin’de yönetimi değiştirmek için de darbe hazırlığı yaptığı iddia edilmişti. BAE’nin bölgede aldığı rol ile Zarrab kumpasındaki etkisi birlikte değerlendirildiğinde ABD’nin derdinin sadece “yaptırım ihlali” olmadığı, bölgeyi BAE eliyle dizayn etmek olduğunu da ortaya koyuyor. Zarrab’ın 27 Kasım’da görülmesi beklenen duruşması, jüri seçiminin ertelenmesi dolayısıyla 4 Aralık’a kaldı. Bu dönemde Zarrab’ın itirafçı olduğuna yönelik iddialar ortaya atılırken, duruşmanın ertelenmesi “istediklerini söyletemediler” şeklinde değerlendirildi.

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