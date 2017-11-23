Zehir tacirlerine çifte operasyon

Polis, uyuşturucu tacirlerine aman vermiyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutluk'tan uyuşturucu getiren bir şebekeyi takibe aldı.

17 Kasım'da Büyükçekmece'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlada 4'ü Arnavut 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 410 kilogram skunk ile 650 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

KAMYONLA SEVKİYAT

Narkotik polis, ikinci operasyonu ise Ankara'da gerçekleştirdi. Bir şebekenin, İran'dan Van'a, oradan da İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapacağı istihbaratı alındı. Şüphelilerin yüklü miktarda eroini Van'da hafriyat kamyonuna gizleyerek İstanbul'a hareket ettiği belirlendi 20 Kasım'da Ankara'da düzenlenen operasyonda, kamyonun kasa kısmına gizlenmiş 170 kilogram eroin ele geçirildi.

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Soruşturma kapsamında elebaşı S.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.