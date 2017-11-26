'10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirdik'

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, sağlık alanında yaptıkları çalışmalar ile ilgili "çok zor" diyenlere aldırmadıklarını anlattı.

“Siz Görürseniz Onlar da Görecek” sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2007 yılında Afrika’da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017 yılı itibariyle tamamlandı. Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirildi ve on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesi sağlandı.

Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulandı. İHH 10 yıl içerisinde, Türkiye Sağlık Bakanlığı gibi kurumların yanında Sudan ve Nijer Sağlık Bakanlıkları, Dünya Sağlık Örgütü ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kurumlarla da işbirliği yaparak projeyi tamamladı.

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Katarakt Projesi, İstanbul Topkapı’da düzenlenen lansman ile dünyaya açıldı. Lansman, Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başladı ve katarakt projesinin on yıllık serüveninin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile devam etti. Daha sonra kürsüye açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım çıktı.

“‘Bu çok zor, yapılamaz’ diyenler oldu”

Konuşmasının başında Afrika’da 100 bin Katarakt Ameliyatı Projesi için “Bu çok zor, yapılamaz” diyenler olduğunu hatırlatan Bülent Yıldırım, “İlk başlarda gönüllü doktorlarımızı götürüyorduk. Diğer kurumlar bu konuyu henüz gündemlerine almamışlardı. Ama gözler açılınca ve insanların mutluluğunu görünce ‘Biz bunu yapabiliriz’ dedik. Çünkü çok büyük bir hayır. Adeta dünyaya yeniden geliyorsunuz. Bu çerçevede bugün bu hedefimize ulaştık” dedi. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"İnsan bir hedefe ulaştığında mutlu olması gerekir lakin biz işin içine girince aslında 100 bin ameliyatın çok az olduğunu gördük. Biz bir milyon insanın da gözünü açabilirdik. Evet, çok büyük bir rakam bu 100 bin. Ama kendi gücümüze baktığımızda, Allah’a verecek olduğumuz o hesabı düşündüğümüzde yolun daha çok başlarında olduğumuzu görüyoruz. Çok şükür ki daha sonra bu çalışmayı diğer kurumlar da örnek aldılar. İslam dünyasına da çok güzel bir örneklik teşkil edilmiş olundu.

Bu arada Uluslararası Doktorlar Birliği’ne (AID) çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma esnasında bize en çok destekte bulunan kurum AID oldu. Projenin bundan sonraki aşamasını da AID yükleniyor zaten. AID’in İHH’dan daha büyük bir kurum olması duasıyla konuşmamı burada noktalıyorum. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim.”

“Sadece ameliyatlar değil, hastane ve klinikler de açtık”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın çıtayı çok yukarı taşıdığını ifade ederek konuşmasına başlayan Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) Genel Başkanı Mevlit Yurtseven de Afrika’da sadece katarakt ameliyatı değil, hastane ve klinikler de açtıklarını söyledi. Yurtseven, şunları söyledi:

“Katarakt dünyada her toplumda, her coğrafyada görülebilir. Bugün Afrika’daki halkların çoğu katarakt hastalığından muzdarip. Katarakt, önlenebilir körlük nedenlerinin en başında gelir. Tüm katarakt hastaları bir zamanlar bizler gibi gayet sağlıklı görüyorlardı. Sadece sağlık değil, sosyal bir sorun aynı zamanda katarak. Ameliyatla kazandırdığımız şey sadece görme yetisi değil, ona bakmakla yükümlü olan kişilere de özgürlüğünü vermektir.

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Afrika’da sadece ameliyat yapmadık. Nijer’de hastane de kurduk. Sudan’da ise klinikler açtık. Meslektaşlarımızı eğittik. Bugün İslam Kalkınma Bankası’nın hedeflediği Afrika’da 5 Yılda 50 Bin Katarakt Ameliyat Projesinin en büyük ortağı biziz. Projenin yüzde 30’unu da biz yapacağız. Sadece Müslüman ülkelerde değil Hristiyan ülkelerde de bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bütün bunları yapmak kolay değil. Bunlar gönüllü sağlıkçılarımızın ve gönülden çalışan teşkilatlarımızın katkılarıyla gerçekleşti. Ve her şeyden önemlisi bağışçılarımızın katkılarıyla olmuştur. Projede İHH’nın yanında Sağlık Bakanlığı’mız, TİKA ve Memur – Sen ile işbirliği yaptık. Destek sağlayan herkese teşekkür ederim.”

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“Teşkilatlarımızla İHH’nın her daim destekçisiyiz”

İHH’nın her daim yanında olacaklarının sözünü veren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, “Ne güzel ki İHH’mız, bizi hep böyle güzel çalışmalarda sevaba ortak ediyor” dedi.

“Evlatlarını ilk defa gören annelerin mutluluklarına şahit olduk”

“Afrika’yı İHH ile tanıdım” diyen katarakt ameliyatlarının gönüllü hemşiresi Mülkiye Okyay da bölgede yaşadıklarını şöyle özetledi:

“İHH ile ilk olarak 2009 yılında tanıştım. Sudan’da bir ay kaldım. Sonra Pakistan’da birlikte işler yaptık. Afrika’da buradaki gibi mesaiyle çalışmıyorsunuz ya da çalışamıyorsunuz. Orada çalışmak kolay değil gerçekten. 16 saate yakın çalıştığımız oluyordu. Ama buna rağmen kapıdaki hasta sırasını görünce ameliyatlara devam edelim diyoruz. Çünkü orada gözyaşlarınız hiç kurumuyor. Ameliyatlar sonrasında evladını ilk defa gören annelere şahit oluyorsunuz. Bu sizi tutkuyla bağlıyor oraya. Aralık ayında yine Afrika yolcusuyum. Ameliyat görevlendirmelerine gidemediğim zaman gerçekten üzülüyorum. Neden ben de gidemedim diye. Bu nedenle ben tüm hemşirelerimizi bu gönüllü çalışmaya davet ediyorum.”

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“Siz olmasaydınız ben hayatımı kaybetmiştim”

Nijer’de kurulan Göz Hastanesi’nde tedavi olduktan sonra yeniden ışığa kavuşan katarakt hastası Ebu Beki Nouma Suley de lansmana katıldı. Suley, “Öncelikle size teşekkür etmek işitiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Görmek hayattır. Görmeyi kaybettikten sonra her şeyimi kaybettim hiçbir şey yapamaz oldum. Ama sonra ameliyatla birlikte yeniden hayata döndüm ve hayatıma normal bir şekilde devam ettim. Siz olmasaydınız ben hayatımı kaybetmiştim” dedi.

“Yaptığınız yardımlar kesinlikle yerine ulaştı”

Son olarak kürsüye davet edilen Dr. Selim Genç ise şunları söyledi:

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“Ben bu projenin ilk çarkında yer alıyorum. 100 bin ameliyatın ilk 3 bininde ben de yer almıştım. O dönemlerde Afrika, Türkleri yeni yeni tanımaya başlamıştı. Sizin yaptığınız en küçük yardımlar misliyle karşılık buldu. Yaptığınız yardımlar kesinlikle yerine ulaştı. Bana bu fırsatı tanıyan sizlere çok teşekkür ediyorum.”

Program, projede emeği geçenlere verilen plaket takdimi ile sona erdi.