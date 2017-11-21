13 yıllık hemşire herkesi kandırdı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapan Mail Ö. isimli hemşirenin 13 yıldır ailesini yatakhanede barındırdığı ortaya çıktı. Eskiden yatakhane sorumlusu olan Mail. O.'nun ailesinden birçok kişiyi yatakhaneye yerleştirdiği belirlendi.

Sadece bekar kadın hemşirelere tahsis edilen yatakhanede annesi Neziha Ö., kardeşi aynı zamanda üniversitede teknik personel olarak görev yapan Rıdvan Ö., kardeşinin eşi Emine Ö. ve çocukları Emre, Emin, Edanur Ö.'nün kaldığı öğrenildi.

Kümes hayvanı yetiştirdiler

Hatta şüphelinin yakınlarının kazan dairesinin açıldığı bahçede kümes hayvanları da yetiştirdiği ifade edildi. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan suç duyurusunda, "Mail Ö., İstanbul Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak görev yapmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi Hemşire Yatakhanesi'nde kaldığı zamanda Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından lojman sorumlusu yani yatakhane sorumlusu yapılmıştır. Kendisi de verilen bu görevi kötüye kullanmış olup kamu zararına yol açmıştır" denildi.