65 yıldır bu aletin içinde yaşıyor 70 yaşındaki Paul Alexander, geçirdiği çocuk felcinin ardından 65 yıldır ‘çelik ciğere’ mahkûm yaşıyor. Alexander, ekipman üreticilerinin ve sigorta firmalarının 2015’te bakım kapsamından çıkarttıkları çelik ciğerinin çalışır durumda kalması için otomobil tamircilerine güveniyor.

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 10:50 Diğer