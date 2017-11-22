65 yıldır bu aletin içinde yaşıyor

ABD’de ortaya çıkan son çocuk felci salgını sırasında hastalığa yakalanan Paul Alexander’ın neredeyse ömrünün tamamını içinde geçirdiği hava geçirmez cihaz, hastanın boyun çevresini sıkarak ciğerlerine oksijen çekmesine yetecek kadar bir vakum oluşmasını sağlıyor.
Cihaz düzgün çalışmadığında yaşlı adamın nefes alması imkansız hale geliyor. NBC'nin haberine göre Alexander, çelik ciğer içerisinde yaşadıklarını, video paylaşım sitesi Youtube’a yüklediği videolarda anlatıyor.
- "Bazı insanlar demir ciğere girmektense ölsem daha iyi düşündüler. Hiç de öyle değil. Nefes alamıyorsan, yoksun. İçeri ilk girdiğimde çok rahatladım. Nefes almadığınız zaman çok korkunç."