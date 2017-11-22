Hayat65 yıldır bu aletin içinde yaşıyor
GENEL SAĞLIK

65 yıldır bu aletin içinde yaşıyor

70 yaşındaki Paul Alexander, geçirdiği çocuk felcinin ardından 65 yıldır ‘çelik ciğere’ mahkûm yaşıyor. Alexander, ekipman üreticilerinin ve sigorta firmalarının 2015’te bakım kapsamından çıkarttıkları çelik ciğerinin çalışır durumda kalması için otomobil tamircilerine güveniyor.

Haber MerkeziDiğer
Çocukken felç geçiren yaşlı adam makinenin içinde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.
Çocukken felç geçiren yaşlı adam makinenin içinde yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

ABD’de ortaya çıkan son çocuk felci salgını sırasında hastalığa yakalanan Paul Alexander’ın neredeyse ömrünün tamamını içinde geçirdiği hava geçirmez cihaz, hastanın boyun çevresini sıkarak ciğerlerine oksijen çekmesine yetecek kadar bir vakum oluşmasını sağlıyor.

Cihaz düzgün çalışmadığında yaşlı adamın nefes alması imkansız hale geliyor. NBC'nin haberine göre Alexander, çelik ciğer içerisinde yaşadıklarını, video paylaşım sitesi Youtube’a yüklediği videolarda anlatıyor.

  • "Bazı insanlar demir ciğere girmektense ölsem daha iyi düşündüler. Hiç de öyle değil. Nefes alamıyorsan, yoksun. İçeri ilk girdiğimde çok rahatladım. Nefes almadığınız zaman çok korkunç."

KAPAT

YUKARI