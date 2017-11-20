7 Türk lezzetine tescil verildi

Antep lahmacunu, Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Urfa şıllık tatlısı ve Kırklareli hardaliyesi, coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni ve “Coğrafi İşaretlerde Türk ve İtalyan Deneyimleri Semineri” düzenledi.

Törende Antep lahmacunu, Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Susurluk ayranı, Susurluk tostu, Urfa şıllık tatlısı ve Kırklareli hardaliyesi, coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillendi.

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Türk lezzetleri

AB Komisyonunda ilk olarak Antep baklavası yer aldı

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Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, coğrafi işaretler konusunda son derece önemli bir gelişme kaydedildiğini ve 10 tane coğrafi işaretin Avrupa Komisyonunda işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Bu konuda öncü ilin Gaziantep olduğunun altını çizen Asan, AB Komisyonunda ilk olarak Antep baklavasının yer aldığını kaydetti. Şuanda komisyonda işlemleri devam eden farklı ürünler de olduğunu belirten Asan, yakın zamanda işlemlerin tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti. 2018 yılında marka başvurularında tarihi bir rekor beklediklerini söyleyen Asan, "Malum olduğu üzere Avrupa’da son 5-6 yıldır marka başvurularında Türkiye birinci sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.

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Türk lezzetleri sergileniyor

"İtalya’da yaklaşık 800’e yakın coğrafi işaretli ürün var"

Programda İtalyanlarla birlikte karşılıklı deneyimlerin paylaşılacağını belirten Asan, "Avrupa’da coğrafi işaretten katma değer yaratma noktasında İtalyanlar çok önde gelen örnek bir ülke. İtalya’da yaklaşık 800’e yakın coğrafi işaretli ürün var" diye konuştu.

Düzenlenen programda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyete Gaziantep ürünlerinin tescil belgesi takdim edildi. Programda İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü Luigi Gentile, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Müsteşarı Veysel Yayan de yer aldı.