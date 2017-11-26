Babasını ilk kez anlattı: Beni görür görmez ağladı

Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını almak için bu hafta mahkemeye başvurdu.

İbrahim Tatlıses’in 1,5 yıl önce kızı olduğunu kabul ettiği Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını almak için bu hafta mahkemeye başvurdu. Ünlü türkücü mahkemede “DNA testine gerek yok” dese de, Dilan iki soyadını da kullanmak istediğinden süreç uzadı.

Kendisini annesinin eşi Cem Çıtak'ın büyüttüğünü ve 19 yıl babalık yaptığını söyleyen Dilan Çıtak, soyadından vazgeçmeyeceğini anlattı. Hürriyet'in haberine göre, babasıyla ilk buluşmasını anlatan Dilan Çıtak, şöyle konuştu:

"Beni görür görmez ağladı. Güzeldi. Çok heyecanlıydı. Bir anda ısınamıyorsunuz. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ama şimdi zaman geçtikçe özlüyorum. Babam sırnaşıklığı sevmiyor ama ben uyuzluk ediyorum. 'Baba ne yapıyorsun, beni özlemedin mi' diye arıyorum. Ama ilk başta böyle bir şey yoktu."

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