Canan Karatay Harvard'da

Harvard Üniversitesi, dünyada en büyük kütüphaneye sahip üniversite. Üniversite bu sene Türkiye’den Prof. Dr. Canan Karatay’a ait 3 kitabı da bünyesine kattı.
Mayıs 2012’de Hayykitap’tan yayınlanan ve yayınlandığı günden itibaren alanında birinci sırada kalarak Türkiye’nin en çok satan yemek kitabı olanı Karatay Mutfağı ile Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var kitapları artık Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve kataloğunda yer alıyor.
Ntv'nin haberine göre, sağlık alanında birçok ezberi bozan ve Türk halkına sağlık konusunda farkındalık sağlayan Prof. Dr. Canan Karatay’ın toplamda 6 kitabı bulunuyor.