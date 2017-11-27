Depresyon hastası 7 kilo para yedi

Depresyonda olduğu açıklanan hastanın, metal yeme alışkanlığından ailesinin ve arkadaşlarının haberi yok.

Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrindeki Sanjay Gandhi Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran adamın gıda zehirlenmesi yaşadığı zannedilmişti. Ancak adamın midesinden çıkanlar doktorları şoke etti.

35 yaşındaki Maksud Han isimli adamın midesinde tam 263 adet bozuk para, 100 adet çivi çıkartıldı. Çivilerin ağırlığı 1,5 kg ediyordu. Adamın midesinde ayrıca, 15 cm uzunluğunda paslanmış bir demir kelepçe ile pek çok taş, tıraş bıçağı ve cam parçaları bulundu.

7 kilo demir çıktı



Karın ağrısı şikayetinin sebebini anlamak için hastaya endoskopi yapan doktorlar gördükleri karşısında şoke olurken hastanın midesinden çıkan yabancı maddelerin toplamda 7 kg'a ulaştığı ifade edildi.

Ruh sağlığının bozuk olduğu iddia edilen Maksud Han'ın bu tuhaf yeme alışkanlığından ne ailesinin ne de arkadaşlarının haberdar olmadığı belirtildi. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan biri olan Dr. Priyank Sharma, kariyerinde böyle bir vakayla ilk defa karşılaştığını söyledi.

Çiviler midesini deldi

SWNS'nin haberine göre, 3 aydır depresyonda olan Han'ın yediği madeni paralar ve çiviler şaşırtıcı bir şekilde başlangıçta hiçbir soruna sebep olmamıştı.

REKLAM

Doktor, çivilerin bir kısmının hastanın midesini deldiğini ve kanamalara sebep olduğunu söyledi.

Ameliyat sonrası durumu oldukça iyi olan Han'ın, böyle bir şeyi bir daha yapmamak için söz verdiği öğrenildi