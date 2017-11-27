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Son dakika... Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde yangın çıktı

Diriliş Ertuğrul'un setinde yangın

TRT 1'de yayınlanan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinin setinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı kostümler kullanılamaz hale gelirken, dizi çekimlerine de bir süre ara verildi.

Haber MerkeziAA
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde Engin Altan Düzyatan oynuyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolünde Engin Altan Düzyatan oynuyor.

TRT 1'de yayınlanan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinin setinde yangın çıktı.

Tekden Film'den yapılan açıklamaya göre, dizinin Riva'daki platosunda, kostümlerin bulunduğu konteynerlerde, 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şirket çalışanları güvenlik kameralarından fark ederek, yangına müdahale etti.

Bu sırada set çalışanlarının ihbarı üzerine platoya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Beykoz İtfaiye Şefliği ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla bazı kostümler kullanılamaz hale geldi. Dizinin çekimlerine yangın nedeniyle bir süre ara verildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.

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