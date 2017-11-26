​İstanbul Edebiyat Festivali, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının iş birliğiyle bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşecek.

İstanbul Edebiyat Festivali, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının iş birliğiyle bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşecek. Teması “Sinema ve Edebiyat” olarak belirlenen festivalin tanıtım toplantısı, festival etkinliklerinin de gerçekleştirileceği TYB İstanbul Şubesi’nin bulunduğu Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, “Sinema ve tiyatromuzun edebiyattan ve edepten uzaklaştığını görüyoruz. Sinema ve edebiyat ilişkisi, bu festival vesilesiyle ilk defa bu çapta gündeme geliyor” dedi.

İSTANBUL’A SIĞMIYORUZ

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı bu yıl “Şeref Misafiri” olarak yönetmen Semih Kaplanoğlu’nu ağırlayacaklarını ifade etti. Festivalin artık İstanbul’a sığmadığına işaret eden Bıyıklı, festivali uluslararası hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Festival, 2 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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Semih Kaplanoğlu

Kaplanoğlu’na özel ödül

Festivalin 'Özel Ödülü' Semih Kaplanoğlu ve İhsan Kabil'e, 'Vefa Ödülü' ise Ömer Lütfi Mete adına oğlu Ali Buhara Mete'ye verilecek. Kapanış günü ödül töreni olacak. Öncü isimlere ödüller verilirken, genç kuşak sanatçılara da berat takdim edilecek. Festivalin özel ödülüne layık görülen sinema yazarı İhsan Kabil, sinema ve edebiyat arasındaki alışverişe ilişkin şunları aktardı:

İhsan Kabil

SİNEMANIN İYİ BİR EDEBİYATI OLMALI

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“Sinemada bazı edebiyat uyarlamaları, hikayenin gerisinde kalabiliyor. Edebiyatın sinemayı beslediği gibi, sinemanın da iyi bir edebiyatının olması gerekiyor. Bu festivalde sinema ve edebiyatın ilişkisini ve bu ilişkinin boyutlarını konuşacağız” dedi.