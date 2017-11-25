Erdoğan'dan Meltem Cumbul'a gönderme: Nezaket fukarası

Oyuncu Meltem Cumbul'un, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ödül töreninde elini sıkmadığı yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi 'Buğday'ın galası dün Beştepe'de gerçekleşti.

Galada Kaplanoğlu'nun annesinin elini öpen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, filmden övgüyle bahsetti. "Ehli hünerin kadrini bilmekte büyük bir hünerdir. 'Buğday' filminin de Sayın Kaplanoğlu'nun 'Bal' filminde olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında hak ettiği ilgiyi göreceğine inanıyorum" diyen Erdoğan'ın konuşmasının devamında söylediği sözler Meltem Cumbul'a gönderme olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."

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HAYAT Sinemacılardan Meltem Cumbul'a tepki