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Erdoğan'dan Meltem Cumbul'a gönderme: Nezaket fukarası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buğday" filminin galasında Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan Meltem Cumbul'a gönderme yaptı. Filmden övgüyle bahseden Erdoğan, "Zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayarak sanat dünyasından büyük tepki topladı.
Meltem Cumbul, Uluslararası Adana Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayarak sanat dünyasından büyük tepki topladı.

Oyuncu Meltem Cumbul'un, Uluslararası Adana Film Festivali'nin ödül töreninde elini sıkmadığı yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi 'Buğday'ın galası dün Beştepe'de gerçekleşti.

Galada Kaplanoğlu'nun annesinin elini öpen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, filmden övgüyle bahsetti. "Ehli hünerin kadrini bilmekte büyük bir hünerdir. 'Buğday' filminin de Sayın Kaplanoğlu'nun 'Bal' filminde olduğu gibi yurt içinde ve yurt dışında hak ettiği ilgiyi göreceğine inanıyorum" diyen Erdoğan'ın konuşmasının devamında söylediği sözler Meltem Cumbul'a gönderme olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen, nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap sevgiyi korumak, işini en güzel, en kaliteli şekilde yapmaya devam etmektir."

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