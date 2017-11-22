HayatEşref Kolçak Oğlumun cenazesinden kaçtım
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Eşref Kolçak: Oğlumun cenazesinden kaçtım

Oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinde yaşanan sefie skandalıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilçam oyuncusu Eşref Kolçak, "Samimi olarak söylüyorum, kaçtım oradan" dedi. Kolçak, yaşananları "terbiyesizce bir yaklaşım" sözleriyle değerlendirdi.

Haber MerkeziIHA
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak'ı birkaç ay önce toprağa verdi.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak'ı birkaç ay önce toprağa verdi.

Beyoğlu'nda oğlu merhum Harun Kolçak anısına yapılan kedi evinin açılışını gerçekleştiren sinema sanatçısı Eşref Kolçak, cenaze töreninde yaşanan selfie çekme olayıyla ilgili, "Bu kadar terbiyesizce bir yaklaşım olmaz. Duygusal tarafıyla, sevgisiyle yapıyor olabilir ancak bir cenazede bunların olmaması gerekiyor. Samimi olarak söylüyorum, kaçtım oradan. Herhangi bir aksilik yapmayayım diye" ifadelerini kullandı.

Harun Kolçak'ın cenazesinde ortaya çkan bu çirkin görüntüler tepkiye neden olmuştu.

"Başka hangi artistler gelecek?"

Oğlu Harun Kolçak'ın cenazesinde yaşanan öz çekim yarışına ilişkin konuşan Eşref Kolçak, "Böyle bir tepki göstermeyi istemezdim. Bizim cenazelerimizde bir örf ve adet vardır. Cenaze defnedilir, imam dua okur. Sıraya girilir ve taziyede bulunulur. Bana gelmiş elinde fotoğraf makinesiyle 'başka hangi artistler gelecek?' diye soruyor. Ben onun bu sorusuna alkış mı tutayım. Bu kadar terbiyesizce bir yaklaşım olmaz. Duygusal tarafıyla, sevgisiyle yapıyor olabilir ancak bir cenazede bunların olmaması gerekiyor. Samimi olarak söylüyorum, kaçtım oradan. Herhangi bir aksilik yapmayayım diye. Netice olarak bir cenazedeyiz'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

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