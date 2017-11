En kısa tanımıyla ip üzerinde yürümek olan slackline, macera tutkunlarının vazgeçemediği bir spor. Türkiye'de sadece bir sirk gösterisi olarak bilinen bu sporu yapan yok değil. Fakat sayıları oldukça az. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de ilk kez gerçekleşen European Outdoor Film Tour etkinliğinde tanıştığımız Slackline Türkiye ekibi bu sporun sağladığı özgürlük hissinini herkese duyurmak ve Türkiye'ye tanıtmak için uğraşan bir grup. Hatta 'Turkish Highline Carnival' ismini verdikleri festival ile her yıl yüzlerce sporcunun dikkatini çekmeyi başarıyorlar. Biz de ekipten Nuri Kayserilioğlu ve Can Şahin ile neler yaptıklarını konuştuk. Bir dernek kurmak üzere olduklarını söyleyen Kayserilioğlu, "Ülkemizin birbirinden muhteşem doğal güzelliklerini ve tarihi yerlerini slackline ve diğer sporlar aracılığıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Dernek aracılığı ile yurt dışında düzenlenen yarışmalarda ve slackline etkinliklerinde her sene daha kalabalık bir ekiple yer alarak ülkemizi temsil etmeye çalışacağız" diyor.

REKLAM

HERKES ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSETMELİ

Hayatının önemli bir kısmını doğa sporları ile iç içe geçiren Nuri Kayserilioğlu, dağcılık, kaya tırmanışı, bisiklet ve slackline sporlarıyla ilgileniyor. Eğitim ve iş yaşamını da buna göre şekillendiriyor. Üniversite eğitimini iktisat ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında tamamlasa da 'yaşayarak öğrenme' programlarında eğitimler veriyor ve iple erişim teknisyenliği yapıyor. 2005 yılında Niğde Aladağlar’da dağcılık eğitimi alırken slackline ile tanışan Kayserilioğlu, "O ince hattın üzerinde dengemi arama hali kendimi o kadar iyi hissettirmişti ki gün boyunca antrenman yapıp baştan sona kadar yürümeyi başarmıştım. Lisan eğitimi için Portekiz’e gittiğimde de slackline sporunun yükseklerde yapılan branşı olan “highline” ile tanıştım. Bu deneyim benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Türkiye’ye döner dönmez bu muhteşem hisleri başkalarının hissedebilmesini için internet üzerinden araştırmalar yaptım. Benim gibi düşünen iki arkadaşımla tanıştım ve bir facebook grubu kurarak ilk adımımızı attık" diyor.

REKLAM

Başlangıçta 3 kişiyle kurulan Slackline Türkiye aracılığıyla birçok kişi bu sporla tanışıp profesyonel olarak ilgilenmeye başlamış. Şu an 9 kişi olduklarını belirten Kayserilioğlu, temel hedeflerinin insanlara bu sporu tanıtmak olduğunu söylerek ekliyor: "Şu an için hepimiz İstanbul’da yaşadığımızdan Maçka parkı olmak üzere İstanbul’daki çeşitli parklarda buluşmalar düzenliyor, hep birlikte antrenman yapıyor, çevremizdeki merak eden kişilere bu sporu tanıtıyor, ip üzerindeki ilk adımlarını atmalarına vesile oluyoruz. Bunun dışında profesyonel olarak doğa sporları ve tırmanış festivalleri başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki organizasyonlara dahil oluyor; atölye çalışmaları, eğitimler, şovlar düzenliyoruz. Bir yandan da ülkemizin muhteşem doğa güzelliklerini tanıtmak adına büyük projeler yürütüyoruz. Bunlardan en yakın zamanda olanı yabancı bir arkadaşımıza en uzun mesafe yürüme kategorisindeki Highline Dünya Rekoru’nu bin 210 metre uzunluğundaki Malatya’da Levent Vadisi’nde kırdırdık."

REKLAM

AKROBASİ VE EĞLENCE İÇ İÇE

Kayserilioğlu ve arkadaşları, yabancı sporcuları Türkiye'ye davet edip çeşitli etkinlikler yaparken bir de Türkiye'de festival yapılması gerektiğini karar vererek Turkish Highline Carnival'ı başlatmışlar. 2013 yılında özellikle Avrupa’da kış şartlarından dolayı highline yapamayan, güneşe hasret yüzlerce sporcuyu ilk kez Antalya Geyikbayırı’nda buluşturduklarını anlatan Kayserilioğlu, "Spor, eğlence, müzik ve dostluk ile geçirilen inanılmaz bir hafta yaşadık ve festivali düzenli hale getirmeye karar verdik. Her sene 400 kadar sporcu dünyanın her yerinden geliyor. Festivalin temel amacı highline yapmak olsa da jönglörlük, yoga, akrobasi gibi birçok farklı etkinlikler düzenleniyor. Karnaval dememizin esas nedeni ise insanların highline yaparken yanlarında getirdikleri ilginç kostümleri kullanmaları. Altıncısını gerçekleştireceğimiz Turkish Highline Carnival önümüzdeki yıl 17-24 Şubat tarihleri arasında olacak" şeklinde anlatıyor.

REKLAM