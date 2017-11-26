HayatHaluk Levent 3 siyasi partiden teklif aldım
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Haluk Levent: 3 siyasi partiden teklif aldım

Ünlü şarkıcı Haluk Levent verdiği röportajda, 3 partiden teklif aldığını ancak siyasete girmeyi düşünmediğini söyledi. Leventi siyasete girmeyi neden istemediğiyle ilgili soruya ise, "Mevcut hiçbir siyasi partide kendi aynamı göremiyorum. Birine aklım yatsaydı, girerdim" diye yanıt verdi.

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Haluk Levent, teklif aldığı siyasi partilerin ismini açıklamadı.
Haluk Levent, teklif aldığı siyasi partilerin ismini açıklamadı.

Kurduğu dernek AHBAP ile sık sık gündem olan ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği bir röportajda siyasetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Siyasi partilerden teklif aldığını söyleyen Haluk Levent'e "Hangi partilerden teklif aldınız?" sorusu soruldu. Levent bu soruya şöyle cevap verdi:

  • "İsim saymayayım, doğru olmaz. Siyaset benim işim değil, hiçbir zaman da girmeyi düşünmüyorum. Ha belki bağımsız bir adaylık olabilir ama şu an partili olmanın bana yararı yok. Mevcut hiçbir siyasi partide kendi aynamı göremiyorum. Birine aklım yatsaydı, girerdim."

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