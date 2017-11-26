Haluk Levent: 3 siyasi partiden teklif aldım Ünlü şarkıcı Haluk Levent verdiği röportajda, 3 partiden teklif aldığını ancak siyasete girmeyi düşünmediğini söyledi. Leventi siyasete girmeyi neden istemediğiyle ilgili soruya ise, "Mevcut hiçbir siyasi partide kendi aynamı göremiyorum. Birine aklım yatsaydı, girerdim" diye yanıt verdi.

Haber Merkezi 26 Kasım 2017, 14:37 Diğer