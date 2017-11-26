Haluk Levent: 3 siyasi partiden teklif aldım

Kurduğu dernek AHBAP ile sık sık gündem olan ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği bir röportajda siyasetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Siyasi partilerden teklif aldığını söyleyen Haluk Levent'e "Hangi partilerden teklif aldınız?" sorusu soruldu. Levent bu soruya şöyle cevap verdi:
- "İsim saymayayım, doğru olmaz. Siyaset benim işim değil, hiçbir zaman da girmeyi düşünmüyorum. Ha belki bağımsız bir adaylık olabilir ama şu an partili olmanın bana yararı yok. Mevcut hiçbir siyasi partide kendi aynamı göremiyorum. Birine aklım yatsaydı, girerdim."