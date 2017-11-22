Harun Kolçak anısına kedi evi açıldı

Eşref Kolçak, oğlu Harun Kolçak'ın anısına yapılan kedi evinin açılışını yaptı.

Beyoğlu Belediyesi'nin, 19 Temmuz'da yaşamını yitiren sanatçı Harun Kolçakanısına yaptırdığı kedi evi açıldı.

Cihangir Parkı'ndaki kedi evi ve oyun alanının açılışı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Kolçak'ın babası sanatçı Eşref Kolçak tarafından gerçekleştirildi.

Demircan, açılışta, 30 yıl önce tanıdığını Harun Kolçak'ın, çok değer verdiği, büyük saygı gösterdiği bir insan olduğunu söyledi.

Kolçak'ın anısına sahip çıkmanın kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Demircan, "Merhametle, sevgiyle yaşıyoruz. Çevremize, doğaya ve elbette hayvanlara gösterdiğimiz merhametin bizlere yakışır olması lazım. Cihangir, kedileriyle meşhur. Onun için Cihangir Parkı'nda bu kedi barınağını açarak merhametimizi göstermek istedik." dedi.

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Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Eşref Kolçak ise oğlunun anısına kedi evi açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Hayvanları ne kadar çok severseniz, o kadar huzur bulursunuz. Buna hiçbir şüphe yok." diye konuştu.

Kolçak, kedi evinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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