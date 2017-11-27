Her filmimin derdi aynı

İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin, 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali kapsamında, sevgiyi ve aileye verilen önemi vurguladığı "Bulutların Ardında" filminin galası gerçekleştirildi. Filmin 40 gün önce Londra'da gösterildiğini aktaran Mecidi, son iki filminde klasik çizgisinin dışına çıktığı konusunu şöyle anlattı: "Olgusal olarak Hz. Muhammed ve Bulutların Ardında olan son iki filmim de eski filmlerimin devamı niteliğinde. Yapım, yapı ve yapış şekli olarak bazı farklılıklar taşıyor ama eskiden benim için önemli olan olguların ve dertlerin peşindeyim. Cennetin Çocukları'nın derdi neyse, sonraki filmlerin derdi de aynıdır."

MERHAMET SİNEMAYA BAKIŞ AÇIM

Mecidi, filmlerinde sıkça işlediği "merhamet" temasını da şöyle anlattı: "Merhamet olayı, benim hayata ve sinemaya bakış açımla ilgidir. Benim anlayışıma göre bütün insanlar, fıtri olarak çok temiz ve pak doğarlar. Ancak yaşadıkları ortamlar ve yürüdükleri yolda maalesef kirlenme, tozlanma söz konusu olur. Bence peygamberler de insanların kirlenmişliğini temizlemek ve aklamak için gelir." Bulutların Ardında polisin uyuşturucu baskınından kaçarak hayata tutunmaya çalışan iki kardeşin, öyküsünü anlatıyor.