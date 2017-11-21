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İran'da Nurgül Yeşilçay kavgası: Kadrodan çıkarın

İran Kültür Bakanı Abbas Salihi, ‘Güzel Cin’ adlı filmde rol alan Nurgül Yeşilçay’ın kadrodan çıkartılmasını istedi. Yapımcı Farid ise, “Bu mümkün değil. Film bitti ve yakında vizyona girecek” diye yanıt verdi. Bakan Salihi'nin Nurgül Yeşilçay'ı neden istemediği açıklanmadı.

Haber MerkeziDiğer
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Güzel Cin için gittiği İran'da geçtiğimiz günlerde depreme yakalanmıştı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Güzel Cin için gittiği İran'da geçtiğimiz günlerde depreme yakalanmıştı.

Nurgül Yeşilçay'ın, İran'lı yönetmen Bayram Fazlı ile çalıştığı 'Güzel Cin' adlı filmin çekimleri İsfahan'da tamamlandı. Ancak filmle ilgili ilginç bir tartışma, İran'da gündem oldu. Yapımcı Mehrdad Farid konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

  • "İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, bana ve yönetmen arkadaşımız Bayram Fazlı'ya filmden Nurgül Yeşilçay'ı çıkarmamızı istedi. Oyuncu kadrosunda veya çekimlerde herhangi bir değişiklik yapmak imkansız. Senaryoyu İran Sinema Örgütü'ne sunup filmin üretim lisansı için başvurduğumuzda Türk oyuncunun projede yer alacağı açık bir şekilde belirtilmişti. Yetkililer, buna rağmen projeye, onay verdiler."

Farid, Güzel Cin' filminin Türk ve İran ortak yapımı olduğu için projede tek taraflı değişiklik yapamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Gala Tahran'da yapılacak

Takvim'in haberine göre, film için İran ve Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Arap ülkelerinde de gala töreni düzenleyeceklerini belirten yapımcı 'Güzel Cin'i Şubat 2018'de Tahran'da düzenlenecek olan Fajr Film Festivali'nde de sunmayı da planladığını söyledi.

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