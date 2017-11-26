'Kadına şiddet kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" isimli etkinlikte konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Kadınların mücadelesine verdiğim samimi desteğin bir nişanesi olarak buradayım. Kadına yönelik şiddet sonucunda hayatlarını kaybetmiş tüm kadınlarımızı yadediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğramış, anlatamamış tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kadınlarımız kendi meselelerine sahip çıktıkça bizler de daha cesur, etkin adımlar attık. Atmayı da sürdürüyoruz. Kadına yönelik bu şiddet asla kabul edilemez. Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki, bu ihanetin içine giren herkes cezasını çekmelidir.

Bu mesele sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur.

Araştırmalar bu meselenin eğitim düzeyi ile maddi gelir ile çok da ilişkili olmadığına işaret ediyor. Doğu toplumlarına münhasır olduğu yönünde oluşturulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru değildir. Batı toplumları da aile içi şiddet konusundan muzdariptir. Asıl mesele cinsiyetten öte, insana bakış meselesidir. İnsana verilen değer meselesidir.

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Bakanlığımız 20 bin kadının davasına dahil oldu

Değerli Hanımefendiler, kıymetli misafirler AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri, kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için tarihi reformlar gerçekleştirdik. En önemlilerinden biri 2012 yılında çıkardığımız ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunudur. Bu kanun tarihi bir dönüm noktasıdır. Bakanlığımız şiddete uğramış 20 bin kadının davasına dahil olarak kadınlarımızın yalnız olmadığını göstermiştir.

Şiddeti önleme merkezlerini, kadın konuk evlerini 81 ile yaygınlaştırdık. Hala elektronik izleme sisteminin kapsamını da genişletmeyi hedefliyoruz. Kadınların hak, fırsat ve imkanlarının artırılması konusunda da önemli adımlar attık.

Erken yaşta evlilik geride bırakmamız gereken bir konu

Yıl başında uygulanacak bir eylem planı; erken yaşta ve zorla evlilik artık geride bırakmamız gereken bir konu.

Okuma yazmalarının yüzde 100'lere doğru yürümesi, kadınların okumasının yazmasının artması iktidarımız döneminde olduğu. Eşimin Şanlıurfa'da başlattığı 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası iktidarımız döneminde oldu. Bizim ordumuzun bayanlar ayağı da çok sağlamdır. Bizim ordumuzun Nene Hatunlar'ı var, Hatice Bacı'ları var. Eğitim hayatına devam eden kız çocuklarımız evliliğe zorlanmıyor. Yüzde 13.5'tan yüzde 44.5'a çıkmış olması da çok sevindirici. Eğitimin her kademesinde kız öğrencilerimizi teşvik etmek için birçok proje uyguluyoruz. Türkiye'de kadınların tüm meselelerinin çözümüne yönelik güçlü bir irade bulunuyor.

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2023'te hedef yüzde 41 kadın istihdamı

Kadınların ekonomik hayattaki görünürlükleri arttı. İstihdamdaki kadın oranı 2015'te yüzde 23 seviyesinden bu yılın Temmuz ayı itibari ile yüzde 34'e çıkması bana göre gerçek bir devrimdir. 2023'de hedef yüzde 41'e ulaştırmak.

Çık milletin önüne özür dile!

Ana muhalefetin başındaki zatın kadınlarla ilgili söylediği sözler, böyle çarpık bir zihniyet olabilir mi? Terör örgütlerinden vandallara kadar hepsinin en büyük müdafi bu Kemal'dir. Hicap duygusu gelişmemiş bir yüzsüzdür. Çünkü bu zat eskiden beri şahsım ve ailem hakkında aslı astarı olmayan yalanlar üretir. Her seferinde başına çaldığımız halde pişkince çirkefliğe devam eder.

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Geçtiğimiz günlerde, yine çirkin yüzünü gösterdi. Meclis kürsüsünden... Öne sürdüğü iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar, ben gereğini yaparım. Çık milletin önüne iftira ettiğini söyle özür dile. Azıcık onuru haysiyeti olan birisi bu sözler karşısında ifade ettiğim 2 yoldan birini seçer. Fakat yıllardır aynı şeyleri yaşadığımız için biliyorum ki, 3 gün sonra aynı yalanları tekrarlamayı sürdürecek. Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruş parası varsa herhangi bir bankada, çıksın ispat etsin. İspat ederse Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın tahaatttünü veriyorum.

1,5 milyon liralık tazminat davası

Bir yaşına girmeyen torununu SGK'lı yaptığı günlerden tanıyoruz. Zamanında SGK'yı batırdı, şimdi CHP'yi batırıyor. Rahmetli Savaş Ay bu zatın arsızlığını tüm dünyaya gösterdi.

Biz bunların seviyesine inmeyeceğiz, hakkımızı hukuk yoluyla aramaya devam edeceğiz. Manevi tazminat davasını 1,5 milyon lira talep ediyoruz açtık. Bu zattan aldığımız tazminatlar sayesinde milyonerler olacağız. Sizleri ve kamuoyunu böylesine can sıkıcı bir mesele ile meşgul ettiğimiz için üzgünüz. Biz cevap vermedikçe sanıyorlar ki, korkuttuk, iftiralar iz tutuyor, sanıyorlar ki doğru yoldayız. Cevaplarını vermedikçe bu tür iftiraları çıtayı sürekli yükselterek devam ettireceklerini biliyoruz. Bu zatı kadınlara havale ediyorum. Kadınlarımızın bu zata kendilerine ettiği hakaret sebebiyle gerekli cevabı vereceklerine inanıyorum.

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Bu tür asalaklara hak ettikleri cevabı vereceğiz. Artık 16 ay var, yerel seçimlere. Mart 2019... Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. İnşallah bu müfterilere sandıklarda demokratik cevabı vermeye hazır mıyız?