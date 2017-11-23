Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi yapıldı

Kemik kanseri teşhisi koyulan 7 yaşındaki Yusuf Civelek 9 seans kemoterapi gördü. Ameliyata 1 gün kala, akıl almaz hata ortaya çıktı, Civelek ailesinin 7 yaşındaki oğlu Yusuf kanser değildi.Yusuf’un babası Halil İbrahim Civelek, yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuğun bacağında bir tümör olduğu söylendi. Hızlı bir şekilde anestezinin bizi görmesi gerektıği, sonra da parça alınarak pataloğa gönderilceği söylendi. Yusuf kemoterapiye girmeden önce ailece hepimiz saçlarımızı kestirdik, amacımız; bu süreçte Yusuf’a destek olmaktı. İlaçları aldıktan sonra Yusuf’ta kusmalar, gıda ve beslenme problemleri, saç dökülmesi başladı."

Ameliyatı anlatan doktor, Yusuf'un bacağına protez takılmayacağını ama bir bacağının 6-7 santim kısalacağını söyledi. Ailenin bir başka doktordan görüş almaya karar verdiğini belirten baba Civelek, "Bizim daha önce ulaşmak istediğimiz bir hocamız vardı. Biz o gün ona ulaşabildik. Bu konuyu konuşmak için yanına gittim. Sonuçlarımıza baktı, MR’ları inceledi ve ‚osteosarkom tanısına benzemiyor bu tanı‘ dedi." şeklinde konuştu.

Aile savcılığa başvurdu

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Aile oğullarının tüm tetkiklerini farklı sağlık kuruluşlarına inceletti, sonuçta Yusuf‘un kanser olmadığı ortaya çıktı:

"Gittiğimiz her yer Yusuf‘un kanser olmadığını söyledi. Tanıyı koyan hastaneye tekrar gitiğimizde ise bana, 'Halil bey kusura bakmayın, yanlış tanı koymuşuz' dediler.“Yaşananların ardından bir üniversiteye bağlı olan hastane yönetimi soruşturma başlattı, aile ise savcılığa başvurdu.