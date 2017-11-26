'Kara Cuma' Türkiye'yi kızdırdı

Cuma gününün önüne getirilen "kara" kelimesi tepkilere neden oldu ve kasıtlı olduğu iddia edildi.

Onlarca markanın, ürünlerini indirimli fiyattan satışa çıkardığı ve ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cumaya denk gelen Black Friday, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanınca tepkilere neden oldu.

Müslümanlar haftanın en kutsal günü sayılan cuma gününe takılan "kara" sıfatı binlerce insanın tepki göstermesine neden oldu. Yüzlerce perakende ve online mağazada geçerli olan indirim günü için cumanın seçilmesi ve "kara cuma" olarak adlandırılması bazı kesimler tarafından "kasıtlı" olarak değerlendirildi.

"Neyin algısı, operasyonu?"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bütün dünyada alışveriş çılgınlığına sahne olan Kara Cuma (Black Friday) tanımına tepki gösterdi. Yerlikaya, Twitter paylaşımında "Nedir bu Kara Cuma, neden Cuma? Aydınlık bereket bayramdır Cuma, huzurdur Cuma, güneşin doğduğu en güzel gündür Cuma, neyin algısı yapılıyor bu özel günde, neyin operasyonu yapılıyor?" diye yazdı.

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OYNAT 01:41 'Kara Cuma' kampanyasına vatandaştan sert tepki ABD merkezli 'alışveriş çılgınlığı' kampanyasına 'Kara Cuma' adı verilerek Müslümanların kutsal gününe hakaret edilmesine vatandaştan tepki geldi. Bolu'da bir grup vatandaş, AVM'lerde 'Black Friday' kampanyasını ifşa ederek kampanyaya katılan firmalara tepki gösterdi.

Esnaftan tepki: Kara Pazar

Sinoplu esnaf Elif Ekser, bu haftanın Pazar günü için 'Black Sunday' yani 'Kara Pazar' indirim günü başlattığını duyurdu. Sinop’un Türkeli ilçesinde parfüm ve bijuteri dükkanı bulunan Elif Ekser, AVM’lerde ünlü markaların başlattığı 'Black Friday' adlı kampanyanın özellikle ve kasıtlı olarak seçildiğini ileri sürdü.

Özellikle Müslümanların kutsal gün ilan ettikleri Cuma gününü seçiyorlar.

'Kültür erozyonu!'Birçok alışveriş mağazasında ve internet sitesinde stokların boşaldığı bu alışveriş çılgınlığının yaşandığı güne sanatçı Gökhan Özoğuzsosyal medya hesabından tepki gösterdi.



"Böyle thanks giving (şükran günü), baby shower (bebek hediye partisi) kutlayıp black friday yapan arkadaşlar. Bayram, gelenek, özel gün başka şey. Bunlar ufak ufak kültür erozyonu."

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Vatandaş sosyal medyadan attıkları tweetler ile "kara cumayı" kınadı. Bu akıma destek veren markaları not ettiklerini söyleyen bazı markalar, bir daha alışveriş yapmayacaklarını ifade etti.