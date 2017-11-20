Kayı Boyu damgalı mezar taşları bulundu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Narlıhöpür Mahallesi'ndeki tarihi bir mezarlıkta Kayı Boyu'na ait simgelerin yer aldığı mezar taşları bulundu. Bölgede incelemeler yapan Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Temiz, yörede birçok Türkmen mezarlığı bulunduğunu vurguladı. Halk arasında "Toplu mezar" olarak bilinen yerde "Kayı Boyu" damgalı mezar taşlarına rastlanıldığını belirten Temiz, şunları kaydetti:

"Hatay Arkeoloji Müzesi bu bölgedeki Türkmen mezarlıklarında tescil çalışmaları yürütüyor. Anlaşılıyor ki burayı belki yaylak, kışlak ya da geçiş güzergahı olarak kullanan eski Türk boyları ve bunlar arasında Kayılar da bu mezarlığı kullanmışlar ve burada gömü yapmışlar. İşaret ve damgaların zamansızlığı nedeniyle tarih vermek zor olsa da bu mezarlığın Hassa'daki Türkmen mezarlığı gibi Anadolu'daki ilk Türk akınlarından itibaren kullanılmış olacağını düşünüyoruz."

Hatay'ın Hassa ilçesi Karapınar Türkmen Mezarlığı'nda geçen yıl da Kayı Boyu'na ait damgalı mezar taşları bulunmuştu.

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