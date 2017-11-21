Kızı Dilan Çıtak, Tatlıses'e dava açtı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kamuoyuna açıkladı.

Şarkıcı Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'e babalık davası açtı. İbrahim Tatlıses de kızının kendisine karşı açtığı babalık davasını kabul etse de, Dilan Çıtak'ın açtığı dava hukuki engele takıldı.

Dilan Çıtak'ın, babası İbrahim Tatlıses'e karşı açtığı babalık davasını kazanabilmesi için nüfustaki babası Cem Çıtak'a karşı nesebin (soybağı) reddi davası açması gerekiyor. Mahkeme bu davanın açılması için Dilan Çıtak'a süre verdi.

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Dava askıya alındı

Sabah'ın haberine göre, Işıl Çıtak'ın 1993 yılında Cem Çıtak ile evlendiğini ve Dilan Çıtak'ın 2007'de ölen Cem Çıtak'ın nüfusuna kaydettirildiğini belirten Dilan Çıtak'ın avukatı, dilekçesinde şunları ifade etti:

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"Davalı Tatlıses'in kamuoyuna mal olmuş ünlü bir kişi olması sebebiyle bugüne kadar yasal zemine taşınamamış, daha sonrasında ise zaman aşımı engelinden dolayı dava açılamamıştır."

Dosyayı inceleyen mahkeme; ön inceleme duruşmasında, davanın askıya alınmasına karar verdi.