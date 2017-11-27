Klavye Delikanlıları aniden final yaptı

Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin senaristliğini üstlendiği komedi dizisi Klavye Delikanlıları tutmadı.

Show TV ‘nin yeni sezona iddialı başlayan dizisi Klavye Delikanlıları 8. bölümü ile final yaptı. İlk 5 bölümü salı akşamları yayınlanan dizi, ardından pazar akşamına taşınmıştı. Çakallarla Dans serisine imza atan yönetmen Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin senaristliğini üstlendiği komedi dizisi tutmadı.

Klavye Delikanlıları'nın geçtiğimiz Pazar yayınlanan 7. bölümü, Total grubu reytinglerde 14. sırada, AB grubu reytinglerde ise 15. bölümde yer alabilmişti. Yeni gününde de reytinglerde üst sıralara çıkamayan dizi için final kararı alındı.