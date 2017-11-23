Klavye Delikanlıları final yapıyor

Show Tv'de yayınlanan komedi dizisi "Klavye Delikanlıları" reyting savaşına yenildi. Önce yayın günü değişen Klavye Delikanlıları, 2 hafta sonra final yaparak ekrana veda edecek.
Çakallarla Dans serisine imza atan yönetmen Murat Şeker ve senarist Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu yazdığı Klavye Delikanlıları'nın ömrü uzun olmadı.
9. bölümde veda edecek
Klavye Delikanlıları'nın geçtiğimiz Pazar yayınlanan 7. bölümü, Total grubu reytinglerde 14. sırada, AB grubu reytinglerde ise 15. bölümde yer alabilmişti. Dizi, 2 hafta sonra 3 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle erken final yaparak ekrana veda edecek.
Pazar akşamları seyirciyle buluşan Klavye Delikanlıları’nda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyordu.