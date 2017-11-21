Mazhar Alanson: Kötü bir insandım, tasavvufla değiştim

Şarkıları ve besteleriyle sevilen sanatçı Mazhar Alanson; Fuat Güner ve Özkan Uğur ile birlikte MFÖ grubunda çalışmalarına devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, gençlik yıllarında nasıl biri olduğunu anlattı. Bir dergiye röportaj veren Mazhar Alanson, tasavvufla tanıştıktan sonra ahlakın hayatındaki yerini anlattı. Milliyet'in haberine göre, Mazhar Alanson İlk gençlik yılları için, “Çok zor bir adamdım. Hatta kötü bir insan olduğumu bile söyleyebilirim” diyen Alanson, tasavvufla tanışınca değiştiğini anlattı:

“İlerleyen yıllarda tasavvufla hepsi bitti. Çünkü ahlakın ne kadar önemli olduğunu anladım. Gönül kırmanın kötülüğünü fark ettim."

Soyadından dolayı linç edilmişti

4 defa umreye giden ve daha önce de soyadından dolayı Müslüman olmamakla suçlanan Mazhar Alanson, "Soy adı Alanson diye, ceddi 1400'lere uzanan bir adamı neden Ermeni ya da Yahudi yaparlar. Biz Osmanlı'dan geliyoruz, Üsküdar'da türbelerimiz var. Soyum Osmanlı'ya uzanıyor ama adam tutturmuş. 'Hayır, soyadı Alanson ise Yahudir' diyor." açıklamasını yapmıştı.

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