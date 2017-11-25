Medyada ayrımcılık: O ödülü reddettik!

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri'nde, Yeni Şafak muhabirlerinden Fazlı Şahan'a da ödül verileceği açıklanmıştı. Ancak, Yeni Şafak verilen ödülü kabul etmediğini duyurdu. Gazetemizin Ankara Haber Müdürü, muhabirimiz Fazlı Şahan’a verilen ödülün, değerlendirme kriterleri nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri kapsamında muhabirimiz Fazlı Şahan’a verilen ödülü, değerlendirme kriterleri nedeniyle reddettik.. — Hüseyin Likoğlu (@huseyinlikoglu) 25 Kasım 2017



"Değerlendirmeler net ve şeffaf değil"Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de Gerçek Hayat'taki yazısında, medyada ödül ayrımcılığı yapıldığını kaydederek değerlendirme kriterlerinin net ve olmadığına dikkat çekti.

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Ersin Çelik, yazısının "Ödülsüz gazeteciler" başlıklı bölümünde şunları kaydetti: