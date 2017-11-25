Medyada ayrımcılık: O ödülü reddettik!

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri'nde, Yeni Şafak muhabirlerinden Fazlı Şahan'a da ödül verileceği açıklanmıştı. Ancak, Yeni Şafak verilen ödülü kabul etmediğini duyurdu. Gazetemizin Ankara Haber Müdürü, muhabirimiz Fazlı Şahan’a verilen ödülün, değerlendirme kriterleri nedeniyle reddedildiğini açıkladı.
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri kapsamında muhabirimiz Fazlı Şahan’a verilen ödülü, değerlendirme kriterleri nedeniyle reddettik..
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri kapsamında muhabirimiz Fazlı Şahan’a verilen ödülü, değerlendirme kriterleri nedeniyle reddettik..— Hüseyin Likoğlu (@huseyinlikoglu) 25 Kasım 2017
"Değerlendirmeler net ve şeffaf değil"Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de Gerçek Hayat'taki yazısında, medyada ödül ayrımcılığı yapıldığını kaydederek değerlendirme kriterlerinin net ve olmadığına dikkat çekti.
Ersin Çelik, yazısının "Ödülsüz gazeteciler" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:
- "Ödülü reddetme sebebimiz, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin ödül verme kriterinin net ve şeffaf olmaması. Fazlı Şahan'ın hangi haberinden dolayı ödüle layık görüldüğünü ne kendisi ne de medya yöneticilerimiz bir türlü öğrenemedi.
- Anadolu Yayıncılar Derneği’nin geçtiğimiz seneki ödüllendirme teması “15 Temmuz’a direnen medya” olarak belirlenmişti. Tüm televizyonlar 15 Temmuz akşamı yaşananları “güvenlik önlemi” diye alt yazı geçerken, bunun bir darbe girişimini olduğunu ve FETÖ’nün komuta kademesini ele geçirmeye çalıştığını son dakika olarak duyurup, saat 23’de direniş için halkı sokağa çağıran Yeni Şafak ile TVNET’i hiçbir kategoride ödüle layık görmemişti ne hikmetse. Bu kriterleri geçtiğimiz yıl da sorgulamıştık fakat tatmin edici bir cevap alamamıştık. Aksine, FETÖ’cülerin darbe bildirisini ekranlarında okuyan ve son dakika gelişmesi olarak duyuran bütün televizyonlar ödüle layık görülmüştü"