Uygulamayla kahverengi paket kağıdına sarılan kitapların üzerine eserin içeriğiyle ilgili birkaç anahtar sözcük yazılıyor. Okuyucu sadece bu sözcüklerden yola çıkarak kitabı satın alıyor. Sürpriz paketlerden artık ne çıkarsa bahtınıza.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sürpriz kitap uygulaması hakkında bilgi veren kitabevi yöneticilerinden Ünal Savaş, kitaplara gösterilen ilginin beklediklerinden çok fazla olduğunu söyledi. Ünal Savaş, sürpriz kitapların özel günler için hediye olarak da çok tercih edildiği bilgisini vererek, uygulamanın yayılmasından mutlu olacaklarını kaydetti.